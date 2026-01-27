La conferenza con CasaPound sulla remigrazione si farà nonostante il pressing di Fontana Furgiuele | Nessuna remissione di peccato è una questione democratica

La conferenza sulla remigrazione, organizzata da Furgiuele, si farà comunque, nonostante le pressioni di Fontana. Il deputato della Lega ribadisce: «Nessuna remissione di peccato, è una questione democratica». Furgiuele chiude la porta a ogni ripensamento, confermando che l’evento è confermato per venerdì 30 gennaio, con la partecipazione di esponenti di CasaPound e Forza Nuova.

«Ripensarci? Non ci ho mai ripensato». Taglia corto Domenico Furgiuele, il deputato della Lega finito al centro di comunicati e polemiche negli ultimi giorni per aver organizzato nella sala conferenze della Camera un evento sulla “remigrazione”, in programma per venerdì 30 gennaio, al quale ha invitato «una carrellata di neofascisti» – riprendendo le parole di Riccardo Magi – tra cui esponenti ai vertici di CasaPound e Forza Nuova. Non era chiaro, almeno fino a oggi, 27 gennaio, se la Camera avrebbe effettivamente ospitato la conferenza, dopo i numerosi appelli arrivati dal centrosinistra al presidente di Montecitorio, Lorenzo Fontana, chiamato a prendere le distanze e ad annullare l’evento.🔗 Leggi su Open.online

La Lega ha annunciato una conferenza stampa per il 30 gennaio presso la Camera dei deputati, incentrata sulla questione della remigrazione e le alleanze con CasaPound e Veneto Fronte Skinheads.

