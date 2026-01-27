La presenza cinese nel settore industriale europeo continua a crescere, evidenziando una crescente presenza di aziende come Puma. Questa dinamica solleva riflessioni sulla concorrenza globale e sul ruolo della produzione internazionale. Comprendere queste tendenze è importante per valutare le implicazioni sul mercato e sull’economia europea.

C’è una bella differenza tra un paio di scarpe, un elettrodomestico, un traliccio o un tubo del gas. Ma a voler guardare al di là del proprio naso, la sostanza è più o meno la stessa: la Cina continua ad allungare le mani sulle grandi realtà industriali europee. Non bastava aver demolito un pezzo alla volta il mercato dell’auto occidentale, con unicorni del calibro di Byd, fino a spingere la stessa Commissione europea a smontare e riscrivere il Green deal. Adesso arriva un altro blitz, di quelli che non passano inosservati. E proprio nei giorni in cui l’Italia prova a liberare Pirelli dall’ingombrante e potenzialmente pericolosa presenza cinese. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La Cina fa (ancora) le scarpe all’Europa e artiglia Puma

