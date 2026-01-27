La Cesena Basket 2005 fatica a trovare la vittoria in casa, mantenendo il risultato negativo anche nel campionato di Divisione Regionale 1. La squadra si impegna a migliorare le proprie prestazioni, con l’obiettivo di ottenere risultati positivi nel prossimo confronto.

Mastica amaro la Cesena Basket 2005 che continua a non trovare la vittoria interna nel campionato di Divisione Regionale 1. Sabato sera al Palaippo a fare festa è stata Baricella, ultima della classe che però ha iniziato il 2026 cambiando pelle e rinforzando la squadra con tre innesti di qualità. A maggior ragione il match era uno scontro diretto da ammaestrare per tenere la squadra di coach Vandelli a distanza di sicurezza dalle sabbie mobili. Non è andata così: i padroni di casa si sono arresi 69-71 (25-17, 37-39, 43-60) al termine di una gara da capogiro. A voler vedere il bicchiere mezzo pieno, in mezzo alle montagne russe ci sono anche state le numerose buone cose messe in campo dai biancazzurri, sia nella prima parte di gara quando le Giraffe veleggiavano sul +10, sia nell’ultima frazione, quando dopo essere piombate anche a -21, erano riuscite a riaprire una partita che più che in ghiaccio, pareva ibernata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Cesena 2005 ancora a secco in casa. Al Palaippo a fare festa è stata Baricella

