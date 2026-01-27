La Carnevalesca ha scelto Montanari è il nuovo Vulon

La scelta di Stefano Montanari come nuovo Vulòn per il Carnevale di Fano 2026 è stata annunciata dall’Ente Carnevalesca, conclusa una lunga fase di candidature e dibattiti. Questa decisione segna un passo importante nella tradizione carnevalesca della città, confermando l’impegno nel mantenere viva la celebrazione e le sue radici storiche.

di Tiziana Petrelli Dopo mesi di attesa, candidature spontanee e un dibattito che aveva finito per oscurare la maschera più che celebrarla, l’Ente Carnevalesca ha sciolto il nodo: a vestire i panni del Vulòn nell’edizione 2026 del Carnevale di Fano sarà Stefano Montanari. Fanese, anzi bellocchiano nato il 26 luglio 1974, sposato, papà, infermiere di professione e attore dialettale per passione, Montanari non è certo un volto improvvisato. Da oltre trent’anni calca le scene cittadine come comprimario in molte delle rappresentazioni più riuscite della Compagnia del Gaf, accanto ai cugini Signoretti, diventando nel tempo una presenza familiare per il pubblico fanese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

