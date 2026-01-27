La capitale delle truffe legate al decreto flussi

Napoli è al centro di un fenomeno di truffe legate al decreto flussi, con migranti che arrivano in aeroporto e scoprono di essere stati assunti da aziende inesistenti. Questi casi evidenziano criticità nel sistema di controllo e l’importanza di maggiore attenzione da parte delle autorità e dei soggetti coinvolti. Un’analisi delle dinamiche e delle possibili soluzioni può contribuire a ridurre tali fenomeni fraudolenti.

È la provincia di Napoli, dove centinaia di migranti arrivano in aereo per poi scoprire che sono stati assunti da aziende che non esistono Una mattina di dicembre, alcuni migranti provenienti dal Bangladesh e dallo Sri Lanka attendono di essere ricevuti allo Sportello diritti della Rete vesuviana solidale nella stazione ferroviaria di Poggiomarino, in provincia di Napoli. Sono lì per denunciare di essere stati truffati per mezzo del decreto flussi, cioè la misura con cui il governo definisce le quote di ingresso di lavoratori stranieri extra-europei. Gli attivisti della Rete vesuviana solidale, che comprende diverse associazioni locali che si occupano di accoglienza, hanno raccolto finora un migliaio di denunce di persone che raccontano storie simili. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - La capitale delle truffe legate al decreto flussi Approfondimenti su Napoli Provincia Decreto flussi, in arrivo 6.217 lavoratori agricoli. Coldiretti: Premiato il nostro lavoro a sostegno delle Pmi Il Decreto flussi ha assegnato alla Coldiretti Campania 6. Decreto Flussi, chiave di una sfida europea: “Un passo avanti verso la strada giusta” Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Napoli Provincia Argomenti discussi: Estorsioni e truffe alle anziane col metodo della vendita porta a porta per fare la bella vita a Cortina: arresti e sequestri per 2,5 milioni; Dalle truffe agli anziani col porta a porta noleggiavano Ferrari e Lamborghini: 5 indagati e sequestro milionario; Dalla telefonata al furto: anziano derubato in casa con la truffa dei finti carabinieri; Truffe on line nella capitale: maxi inchiesta dei carabinieri tra banking spoofing e finti promoter. La capitale delle truffe legate al decreto flussiÈ la provincia di Napoli, dove centinaia di migranti arrivano in aereo per poi scoprire che sono stati assunti da aziende che non esistono ... ilpost.it La centrale delle truffe. Svuotati i ’conti’ con smsEMPOLESE VALDELSAIl call center era a Santa Croce. Gli inganni, invece, arrivavano in tutta Italia. Da qui i malviventi, da quanto ricostruito dalla indagini, inviavano a cadenza quotidiana, migliaia ... lanazione.it Rinnovo della tessera sanitaria: NUOVA ONDATA DI TRUFFE! - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.