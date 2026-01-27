La vicenda delle accuse contro i carabinieri nel caso Ramy evidenzia l’importanza di valutare con attenzione le informazioni prima di avanzare giudizi. La strategia del caos può compromettere l’immagine delle forze dell’ordine e la loro efficacia nel mantenere l’ordine pubblico. È fondamentale affidarsi a fonti ufficiali e mantenere un approccio equilibrato in situazioni delicate come queste.

Quando i carabinieri finirono al centro di una campagna di infamanti accuse sul caso Ramy, avvisai i naviganti che scatenare la caccia contro i militari dell’Arma, trattati come dei presunti colpevoli, era sbagliato e pericoloso. Seguirono disordini al quartiere Corvetto. Le accuse ai carabinieri sono cadute, ma la propaganda e la caccia allo sbirro non si sono mai fermati. Un altro fatto alimenterà questo clima avvelenato: Rogoredo, periferia di Milano, zona di spaccio di droga, alcuni uomini della polizia in borghese vengono avvicinati da un giovane nordafricano, ha in mano una pistola (è caricata a salve, ma questo gli agenti non possono saperlo) e la punta contro gli agenti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La caccia alle divise e la strategia del caos

Approfondimenti su Carabinieri Campagna

Il dibattito sulla politica internazionale si intensifica con eventi come la guerra in Ucraina, il conflitto a Gaza e le tensioni in Groenlandia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Carabinieri Campagna

Argomenti discussi: Addette delle pulizie in ospedale obbligate a lavarsi le divise, ma vincono la causa e saranno risarcite: Sono dispositivi di protezione; La caccia alle divise e la strategia del caos | Libero Quotidiano.it.

Caccia, il ritorno delle doppiette: Spari vicino alle case. 100 divise per i controlliÈ tornata ufficialmente la stagione venatoria. Ieri, con la riapertura della caccia in Emilia-Romagna e in altre Regioni, le prime doppiette si sono fatte sentire già dalle prime ore del mattino. Nell ... ilrestodelcarlino.it

Salvata cagnolina da caccia in agro di Narbolia. . Si è concluso nelle prime ore del mattino di oggi un intervento di salvataggio di una cagnolina rimasta bloccata in un cunicolo tra grossi massi, nelle campagne di Narbolia. Durante una battuta di caccia, la cag - facebook.com facebook