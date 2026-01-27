La caccia alle divise e la strategia del caos

Da liberoquotidiano.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La vicenda delle accuse contro i carabinieri nel caso Ramy evidenzia l’importanza di valutare con attenzione le informazioni prima di avanzare giudizi. La strategia del caos può compromettere l’immagine delle forze dell’ordine e la loro efficacia nel mantenere l’ordine pubblico. È fondamentale affidarsi a fonti ufficiali e mantenere un approccio equilibrato in situazioni delicate come queste.

Quando i carabinieri finirono al centro di una campagna di infamanti accuse sul caso Ramy, avvisai i naviganti che scatenare la caccia contro i militari dell’Arma, trattati come dei presunti colpevoli, era sbagliato e pericoloso. Seguirono disordini al quartiere Corvetto. Le accuse ai carabinieri sono cadute, ma la propaganda e la caccia allo sbirro non si sono mai fermati. Un altro fatto alimenterà questo clima avvelenato: Rogoredo, periferia di Milano, zona di spaccio di droga, alcuni uomini della polizia in borghese vengono avvicinati da un giovane nordafricano, ha in mano una pistola (è caricata a salve, ma questo gli agenti non possono saperlo) e la punta contro gli agenti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

la caccia alle divise e la strategia del caos

© Liberoquotidiano.it - La caccia alle divise e la strategia del caos

Approfondimenti su Carabinieri Campagna

Caccia a un Under: ecco la strategia del Napoli e la lista dei talenti per sostituire Anguissa a gennaio

'La legge del più forte. Politica internazionale nella strategia del caos': incontro organizzato dal Pd

Il dibattito sulla politica internazionale si intensifica con eventi come la guerra in Ucraina, il conflitto a Gaza e le tensioni in Groenlandia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Carabinieri Campagna

Argomenti discussi: Addette delle pulizie in ospedale obbligate a lavarsi le divise, ma vincono la causa e saranno risarcite: Sono dispositivi di protezione; La caccia alle divise e la strategia del caos | Libero Quotidiano.it.

Caccia, il ritorno delle doppiette: Spari vicino alle case. 100 divise per i controlliÈ tornata ufficialmente la stagione venatoria. Ieri, con la riapertura della caccia in Emilia-Romagna e in altre Regioni, le prime doppiette si sono fatte sentire già dalle prime ore del mattino. Nell ... ilrestodelcarlino.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.