La bellezza del materiale grezzo nell’interior contemporaneo
In un contesto di interior design in evoluzione, il 2026 si distingue per l’importanza attribuita alla valorizzazione del materiale grezzo. Questo approccio sottolinea l’equilibrio tra estetica, sostenibilità e benessere, riflettendo una tendenza che privilegia la semplicità e l’autenticità negli ambienti abitativi.
Il panorama dell’ interior design per il 2026 si delinea come un’epoca di transizione consapevole, dove l’equilibrio tra stile, sostenibilità e benessere abitativo supera la mera ricerca estetica o funzionale. In questo contesto, la casa non è più solo uno spazio da esibire, ma un luogo su misura progettato per migliorare la quotidianità attraverso scelte coerenti e durature. Uno dei pilastri di questa evoluzione è la riscoperta della verità dei materiali, privilegiando il loro aspetto originario, la matericità autentica e la loro naturale evoluzione nel tempo. Pexels Il contrasto tra superfici grezze e volumi puliti definisce un bagno essenziale e raffinato. 🔗 Leggi su Dilei.it
