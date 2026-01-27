La strategia di Forza Italia include un vademecum rivolto ai cittadini, volto a spiegare i motivi del Sì al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati e sulla riforma del Consiglio Superiore della Magistratura. Si tratta di uno strumento di comunicazione finalizzato a chiarire le implicazioni delle proposte referendarie, in un contesto politico in continua evoluzione.

Forza Italia ha redatto un “ vademecum per i cittadini ” per convincerli alle ragioni del Sì al prossimo referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati e di riforma del Consiglio Superiore della Magistratura. “Serve ai cittadini affinché abbiano un’informazione corretta” afferma Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati. “Io ho paragonato alcuni esponenti dell’Associazione Nazionale Magistrati a Pinocchio, questo è l’abbecedario, un testo semplice immediato che capisce chiunque, sono neanche venti pagine scritto a corpo grande a prova di un miope come me”. L'articolo La battaglia di Forza Italia per il Sì passa anche per il “vademecum per i cittadini”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La battaglia di Forza Italia per il Sì passa anche per il “vademecum per i cittadini”. E Mulè chiama la Anm “Pinocchio”

L’esito del referendum sulla giustizia si avvicina, con la senatrice Licia Ronzulli di Forza Italia che esprime ottimismo.

Un commento di Cesare Parodi, presidente dell'Anm, su LinkedIn ha suscitato reazioni in merito alla riforma costituzionale della magistratura.

