La banda dei supermercati è tornata in azione? Furto in un punto vendita di Raffadali

La banda dei supermercati ha colpito di nuovo, questa volta presso un punto vendita di Raffadali. Dopo un periodo di inattività, i ladri sono tornati a operare, lasciando ancora da quantificare il bottino. La vicenda evidenzia l’importanza di misure di sicurezza efficaci per tutelare i negozi e i clienti.

I malviventi sarebbero riusciti ad aprire la cassa, arraffando il denaro contante che vi era stato lasciato all'interno. Pare sia stata portata via anche della merce Dopo qualche settimana di stasi, la banda dei supermercati è tornata in azione. Ed ha colpito l'Hard Discount di Raffadali dove il bottino non è stato ancora quantificato. Il furto, dopo aver forzato un infisso, è stato portato a termine durante la notte: quella fra domenica e ieri. I malviventi, a quanto pare, sarebbero riusciti ad aprire la cassa, arraffando il denaro contante che vi era stato lasciato all'interno.

Durante la vigilia di Capodanno, la squadra antidegrado della polizia locale di Ancona ha smantellato una banda responsabile di numerosi furti ai danni di supermercati, sequestrando circa 500 euro di merce rubata.

