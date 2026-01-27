La Albanese? Mi ricorda Hitler e le piazze inneggianti

La presidente dell'Ucei, Noemi Di Segni, rappresenta l'importanza delle comunità ebraiche in Italia. La sua attività si concentra sulla tutela delle tradizioni e dei diritti, promuovendo dialogo e comprensione tra diverse realtà culturali. Con una lunga esperienza nel settore, Di Segni si impegna a mantenere vivi i valori della memoria e dell'integrazione, contribuendo a rafforzare il patrimonio culturale ebraico nel contesto nazionale.

Noemi Di Segni è la presidente dell'Ucei, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, principale istituzione nazionale ebraica d'Italia, dal 2016. Da sempre in prima linea nel contrasto all'antisemitismo è impegnata per l'approvazione del Ddl antisemitismo in discussione in queste settimane. L'abbiamo intervistata in occasione del Giorno della Memoria. Presidente Di Segni, vede il pericolo di ritorno dell'antisemitismo in Italia? "Non è un pericolo è già così, è un vissuto chiaro. Ci sono degli indicatori precisi su cosa sia l'antisemitismo rappresentati dalla definizione dell'IHRA (Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto), non è una percezione di chi è ebreo ma parametri condivisi a livello internazionale, la definizione dell'IHRA è per noi un riferimento condivisibile e accreditato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

