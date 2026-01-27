Kobret e cocaina nella Trentatrè di Scampia 28 arresti - VIDEO

In un'operazione condotta dalla Polizia di Napoli, sono stati eseguiti 28 arresti legati a un traffico di droga nella zona di Scampia. L’indagine ha portato alla scoperta di un’attività di spaccio di cocaina e di un sistema di gestione del traffico illecito. L’azione si inserisce nelle più ampie iniziative volte a contrastare la criminalità organizzata nel territorio napoletano.

24 degli indagati sono risultati destinatari della misura cautelare della custodia in carcere, mentre 4 sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. L'organizzazione criminale poteva contare su una rigida ripartizione dei ruoli. Al vertice si ponevano due pluripregiudicati, gravati da precedenti specifici, che svolgevano funzioni di promotori, organizzatori e finanziatori dell'intera attività. Dalle indagini è risultato che numerosi sodali provvedevano quindi al ruolo di custodi della sostanza. Altri membri, poi, si occupavano dello stoccaggio e del confezionamento; altri ancora avevano il compito di rifornire la piazza di spaccio e coloro che erano preposti alla vendita su strada.

Le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione contro il clan Amato-Pagano, noto come gli Scissionisti, sequestrando droga e arrestando 28 persone.

