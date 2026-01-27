Ko con l’altoatesino Darderi sconfitta agrodolce | Vado via tranquillo Crescita costante per un posto fra i primi dieci

Luciano Darderi, promettente tennista altoatesino, ha concluso il match contro Jannik Sinner in una sconfitta agrodolce. Nonostante la perdita in tre set, Darderi dimostra crescita costante e si avvicina a un posto tra i primi dieci. La sua carriera sta attraversando una fase di sviluppo, segnando un passo importante dal circuito terra a quello del cemento.

Dalla terra al cemento, il salto ormai è fatto. Lasciando stare la sconfitta in tre set contro Jannik Sinner l'alieno, Luciano Darderi è un investimento sul futuro. Quello con tre italiani fra i primi giocatori del mondo, senza dimenticare le chance di Flavio Cobolli. "Vado via tranquillo di testa", è tutta qui la forza dell'italoargentino capace di spingersi ai primi ottavi Slam della carriera. Una partita oggettivamente complicata sin dalle prime battute: Luciano capitola 6-1, 6-3, 7-6. Ma la crescita è costante e probabilmente prendendo la giusta porta scorrevole Darderi avrebbe potuto persino strappare un set a Jannik.

