Kate Middleton ha affrontato la tempesta Chandra recandosi a Bradford per visitare il Children’s Trauma Therapy Service di Family Action, partecipando a sessioni di terapia creativa con bambini e famiglie, mostrando attenzione e sensibilità nonostante le condizioni avverse.

Kate Middleton ha sfidato la tempesta Chandra che sta colpendo il nord dell’Inghilterra per recarsi in visita al Children’s Trauma Therapy Service di Family Action a Bradford, nel West Yorkshire, dove ha incontrato terapisti, famiglie e bambini e ha partecipato a una sessione di terapia creativa. E poi è stata protagonista di un cambio look repentino. Kate Middleton sfida l’allerta maltempo. Dopo il primo tour in Scozia con William, Kate Middleton ha fatto la sua prima uscita pubblica in solitaria. La Principessa del Galles ha mantenuto fede ai suoi impegni nonostante l’allerta gialla sulla zona, causa maltempo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton sfida la tempesta: cambio look strategico con treccia. Ma è sciupata

Approfondimenti su Kate Middleton

Durante il primo tour dell’anno in Scozia, Kate Middleton e William hanno attirato l’attenzione per la loro elegante presenza.

Kate Middleton ha compiuto 44 anni, un’occasione che ha preferito vivere in modo riservato, lontano dall’attenzione pubblica.

Ultime notizie su Kate Middleton

