Kanye West si è scusato con la comunità ebraica per i suoi commenti antisemiti

Kanye West ha pubblicato un messaggio di scuse sulla stampa internazionale, riconoscendo gli errori e chiedendo perdono alla comunità ebraica per i commenti antisemiti fatti in passato. Questa apertura rappresenta un passo importante in un percorso di riconciliazione e riflessione sulle proprie azioni.

Con un nuovo coup de théâtre, Kanye West ha sorpreso tutti pubblicando un’inserzione a tutta pagina sul Wall Street Journal, nella quale chiede scusa alla comunità ebraica per i commenti antisemiti da lui pronunciati e scritti negli anni. Nella lettera aperta “To Those I’ve Hurt”, Ye attribuisce la responsabilità dei propri comportamenti a un incidente risalente al 2002, che avrebbe danneggiato il suo lobo frontale destro. In molti, tuttavia, sono rimasti perplessi dal singolare tempismo del mea culpa del rapper statunitense: il 30 gennaio, infatti, uscirà il suo nuovo album, Bully. Difficile, dunque, individuare la sottile linea che separa pentimento e strategia di marketing. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Kanye West, noto anche come Ye, ha pubblicato una lettera pubblica sul Wall Street Journal in cui si scusa per le dichiarazioni antisemite e gli attacchi di odio razziale compiuti negli ultimi anni.

Kanye West ha comprato un'intera pagina del Wall Street Journal per scusarsi dei suoi comportamenti antisemiti

Kanye West ha pubblicato una lunga lettera sul Wall Street Journal per chiedere scusa del suo comportamento antisemita negli ultimi anni: «Ho perso il contatto con la realtà». Il rapper ha detto di soffrire di un disturbo bipolare x.com