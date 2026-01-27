Kanye West si è scusato con la comunità ebraica per i suoi commenti antisemiti

Kanye West ha pubblicato un messaggio di scuse sulla stampa internazionale, riconoscendo gli errori e chiedendo perdono alla comunità ebraica per i commenti antisemiti fatti in passato. Questa apertura rappresenta un passo importante in un percorso di riconciliazione e riflessione sulle proprie azioni.

Con un nuovo coup de théâtre, Kanye West ha sorpreso tutti pubblicando un’inserzione a tutta pagina sul Wall Street Journal, nella quale chiede scusa alla comunità ebraica per i commenti antisemiti da lui pronunciati e scritti negli anni. Nella lettera aperta “To Those I’ve Hurt”, Ye attribuisce la responsabilità dei propri comportamenti a un incidente risalente al 2002, che avrebbe danneggiato il suo lobo frontale destro. In molti, tuttavia, sono rimasti perplessi dal singolare tempismo del mea culpa del rapper statunitense: il 30 gennaio, infatti, uscirà il suo nuovo album, Bully. Difficile, dunque, individuare la sottile linea che separa pentimento e strategia di marketing. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

