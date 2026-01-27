Juventus Yildiz a un passo dal rinnovo | accordo vicino

La Juventus si avvicina a definire il rinnovo di Kenan Yildiz, uno dei contratti più importanti della stagione. L’accordo è in fase di finalizzazione, segnando un passo significativo per il futuro del giovane talento nella squadra. La trattativa, ormai ai dettagli conclusivi, sottolinea l’impegno del club nel consolidare il proprio progetto di crescita e sviluppo.

La Juventus è vicina a chiudere uno dei dossier più strategici della sua stagione: il rinnovo di Kenan Yildiz. In un momento in cui il mercato è ancora aperto, il club ha scelto di accelerare sul futuro, lavorando per assicurarsi la permanenza del suo giocatore più rappresentativo. I contatti degli ultimi giorni hanno prodotto un avvicinamento deciso alla firma, che ora viene considerata imminente. Il vertice decisivo a Torino. La svolta è arrivata con la presenza della famiglia del classe 2005 in città. Non una semplice visita, ma un’occasione di confronto diretto con la dirigenza bianconera. Nell’incontro, al quale ha partecipato anche Damien Comolli, è stato illustrato nel dettaglio il progetto tecnico e sportivo costruito attorno a Yildiz. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Kenan Yildiz si avvicina a ufficializzare il rinnovo con la Juventus, consolidando il suo legame con il club per i prossimi anni.

