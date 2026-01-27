La Juventus ha visto in Kostic un elemento chiave, assegnandogli un nuovo ruolo. Il calciatore serbo, protagonista nella recente partita contro il Napoli, ha dimostrato di poter contribuire efficacemente alla squadra. La sua presenza in campo evidenzia l’importanza di adattarsi alle strategie di Spalletti, anche se il suo futuro nel club appare già delineato.

Il nazionale serbo protagonista e in gol nella partitissima contro il Napoli, subentrando dalla panchina. Spalletti lo toglie dal mercato e gli cambia posizione in campo Mancino letale e tre gol già messi a segno in campionato sotto la gestione Spalletti. Non male per una riserva come Filip Kostic, protagonista domenica del tris bianconero che ha chiuso i conti nel big match dell’Allianz Stadium con il Napoli. Kostic rilanciato da Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it Spalletti sembra aver rivitalizzato il serbo, che senza la titolarità nello scacchiere del tecnico di Certaldo sta lasciando comunque il segno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juventus, Spalletti rilancia Kostic: nuovo ruolo, ma il futuro è già scritto

Nella recente sfida contro la Juventus, Muharemovic ha avuto una prestazione sotto le aspettative, culminata anche in un autogol.

PAGELLE e TABELLINO Juventus-Napoli 3-0: David ribalta lo ‘Stadium’, Spalletti annienta ConteJuventus-Napoli, partitissima della 22° giornata del campionato di Serie A: voti, top e flop della sfida dell'Allianz Stadium ... calciomercato.it

La Juve stende 3-0 il Napoli, a segno David, Yildiz e KosticTORINO (ITALPRESS) – La Juventus vince e convince nel big match contro il Napoli: successo per 3-0 che rilancia i bianconeri dopo lo scivolone ... iltempo.it

Juventus-Napoli è stata la partita della "rivincita" di Spalletti verso Conte, dopo la vittoria di quest'ultimo all'andata. Ma tra i due c'è grande sintonia, un rapporto non stretto, ma amicale fondato sulla stima e sul rispetto reciproco, costruito nel corso di questi an - facebook.com facebook

Marchegiani a Sky Calcio Club: "Spalletti ha trasformato la Juventus" #SkySport #SkySerieA x.com