Juventus scontro totale Conte-Spalletti Porta rispetto!

Da ilprimatonazionale.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La recente vittoria della Juventus contro il Napoli ha alimentato un acceso scambio di opinioni tra Spalletti e Conte. Dopo le dichiarazioni del tecnico toscano, l’ex allenatore della Juventus ha risposto con fermezza, evidenziando l’importanza di rispetto reciproco nel calcio. Questo episodio evidenzia come le tensioni possano emergere anche in ambito sportivo, sottolineando il valore del fair play e della correttezza tra colleghi.

Botta e risposta Spalletti-Conte dopo la vittoria della Juventus per 3-0 contro il Napoli: volano stracci in conferenza stampa e Conte si imbufalisce dopo le dichiarazioni del toscano. Le parole di Spalletti Spalletti in conferenza stampa post-Napoli ha commentato il successo con soddisfazione, sottolineando il valore aggiunto della vittoria contro L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus scontro totale conte spalletti porta rispetto

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, scontro totale Conte-Spalletti “Porta rispetto!”

Approfondimenti su Juventus Spalletti

Juventus-Napoli: Spalletti cambia sulla trequarti, emergenza totale per Conte

Domani all’Allianz Stadium si affrontano Juventus e Napoli, due delle principali protagoniste della Serie A.

“Spalletti già al capolinea”: alla Juve è scontro totale

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

¡EN-NESYRI A LA JUVENTUS! Análisis con Mirko Di Natale + Previa Napoli

Video ? ¡EN-NESYRI A LA JUVENTUS! Análisis con Mirko Di Natale + Previa Napoli

Ultime notizie su Juventus Spalletti

Argomenti discussi: Juventus-Napoli, teatro dell'assurdo: chi ha più da perdere?; Juventus-Napoli, scontro Champions! Romagnoli-Lazio è scontro totale. David Neres si opera!; Juve-Napoli, show bianconero allo Stadium: tris a Conte. Tutte le dichiarazioni; Miretti o Conceicao: chi gioca titolare contro il Napoli? Il grande dubbio di Spalletti e la probabile formazione della Juventus per la sfida con gli azzurri di Conte.

juventus scontro totale conteAntonio Conte durissimo con Luciano Spalletti: riesplode la polemica fra Napoli e JuventusIl tecnico del club partenopeo non ha affatto gradito le parole del collega bianconero dopo lo scontro diretto di domenica. msn.com

Juventus-Napoli 3-0, Spalletti batte Conte: in gol David, Yildiz e KosticIl 25 gennaio non è una data come le altre sul calendario. È il momento in cui il Nord incontra il Sud, dove la fredda precisione sabauda si scontra con il fuoco del ... ilmattino.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.