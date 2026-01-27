Juventus scontro totale Conte-Spalletti Porta rispetto!

La recente vittoria della Juventus contro il Napoli ha alimentato un acceso scambio di opinioni tra Spalletti e Conte. Dopo le dichiarazioni del tecnico toscano, l’ex allenatore della Juventus ha risposto con fermezza, evidenziando l’importanza di rispetto reciproco nel calcio. Questo episodio evidenzia come le tensioni possano emergere anche in ambito sportivo, sottolineando il valore del fair play e della correttezza tra colleghi.

Botta e risposta Spalletti-Conte dopo la vittoria della Juventus per 3-0 contro il Napoli: volano stracci in conferenza stampa e Conte si imbufalisce dopo le dichiarazioni del toscano. Le parole di Spalletti Spalletti in conferenza stampa post-Napoli ha commentato il successo con soddisfazione, sottolineando il valore aggiunto della vittoria contro L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Domani all’Allianz Stadium si affrontano Juventus e Napoli, due delle principali protagoniste della Serie A.

