La Juventus sta lavorando intensamente negli ultimi giorni della finestra di gennaio 2026, con particolare attenzione al settore offensivo. La priorità della dirigenza è rafforzare l’attacco, valutando diverse opzioni per migliorare la rosa e mantenere alta la competitività della squadra nel secondo scorcio di stagione.

La Juventus è attiva negli ultimi giorni della finestra di trasferimento di gennaio 2026, con il reparto offensivo che resta una priorità assoluta per la dirigenza. Dopo il mancato arrivo di altri profili che erano stati seriamente presi in considerazione, il club bianconero ha riacceso la possibilità di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: ritorno di fiamma per Kolo Muani

Approfondimenti su Juventus Ritorno

Secondo fonti come Fabrizio Romano e Matteo Moretto, la Juventus avrebbe riaperto la pista Kolo Muani in vista della sessione di mercato, dopo aver concluso senza successo l’affare En-Nesyri.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Juventus, beffa Kolo Muani ritorno di fiamma dal Chelsea

Ultime notizie su Juventus Ritorno

Argomenti discussi: Juventus, ritorno di fiamma per Kolo Muani: Tottenham deluso, il francese vuole i bianconeri ma...; Non ci sarebbero conferme nelle voci di un ritorno di fiamma della Juventus per Kolo Muani; Juve-Kolo Muani, ritorno di fiamma? No del Tottenham (e del PSG): il retroscena; Il ritorno di fiamma per Kolo Muani e altre 2 storie sulla Juventus che potresti esserti perso.

Calciomercato live: Juve, contatti per Kolo Muani, Douglas Luiz all’Aston Villa. Il Toro su NoslinI bianconeri continuano a cercare un centravanti, ritorno di fiamma per il bomber francese. Anche i granata cercano un rinforzo in attacco. Il Milan attende ... lastampa.it

Juventus-Kolo Muani, ritorno di fiamma? No del Tottenham (e del PSG): il retroscena del tentativo dopo l'addio a En-NesyriSERIE A - La Juventus, chiusa la trattativa per En-Nesyri, ha provato a virare su Kolo Muani. Sì, proprio l'ex attaccante bianconero che però non è rimasto dopo ... eurosport.it

#KoloMuani: ci saranno altri dialoghi in serata con l’intermediario non italiano che si occupa della trattativa x.com

Contatti anche in giornata per Kolo Muani alla Juve La Juve si aspetta che giocatore forzi la mano per trasferirsi in bianconero La notizia completa nel primo commento - facebook.com facebook