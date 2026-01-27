La partita tra Juventus e Napoli ha registrato uno dei più alti ascolti dell’anno, confermando l’interesse crescente per il campionato di Serie A. Questo match ha attirato l’attenzione di numerosi spettatori, sottolineando l’importanza di eventi sportivi di rilievo nel panorama televisivo italiano.

Juventus – Napoli: record di ascolti Juventus-Napoli non è stata solamente una grande vittoria per i bianconeri, ma è stata anche una delle partite più viste dell’anno. Ottimi ascolti per il big match Juventus-Napoli. La partita è stata seguita da 1 milione 240 mila spettatori medi complessivi in Total Audience, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus – Napoli, la partita più vista della Serie A su Sky

Approfondimenti su Juventus Napoli

Il match tra Juventus e Napoli ha registrato il miglior ascolto stagionale della Serie A su Sky, raggiungendo oltre 1,2 milioni di spettatori medi.

Questo fine settimana propone un ricco calendario di eventi calcistici, tra cui la sfida Juventus-Napoli in Serie A, partite di calcio internazionale e incontri di Serie C.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Juventus-Inter 4-3: gol e highlights | Serie A

Ultime notizie su Juventus Napoli

Argomenti discussi: Serie A | Juventus-Napoli | La partita; Juventus-Napoli, dove vedere la partita in tv: gli orari; Juventus-Napoli 3-0, la sintesi della partita; Juventus-Napoli: orario, precedenti e dove vederla in tv.

Juventus-Napoli 3-0, risultato finale della partita di Serie A: gol di David, Yildiz e Kostic, gli highlightsJuventus-Napoli per la 22ª giornata di Serie A si chiude col risultato finale di 3-0. Gol di David, Yildiz e Kostic. Gli highlights, la cronaca e il tabellino. fanpage.it

Juventus-Napoli 3-0, gol e highlights: decidono David, Yildiz e KosticDecisivi i gol di David, Yildiz e Kostic - tra i migliori in campo - ma l’MVP è capitan Locatelli. Nel Napoli stavolta il peggiore è McTominay . Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa ... sport.sky.it

“Sono italiano, prima cosa”. Episodio molto particolare si è verificato nel primo tempo di Juventus-Napoli, con l’arbitro Mariani che si rivolge in lingua inglese a Vergara che risponde così - facebook.com facebook

Il big match #Juventus-Napoli su Sky visto da 1 milione 240 mila spettatori x.com