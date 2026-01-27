Juventus-Napoli da record | è la gara di Serie A con più ascolti di tutta la stagione

La partita tra Juventus e Napoli ha registrato il maggior ascolto stagionale in Serie A su Sky. Un incontro che ha attirato l’attenzione di molti appassionati, confermando l’interesse per il calcio italiano e le sue sfide più importanti. Questo risultato evidenzia l’importanza degli incontri tra queste squadre nel panorama sportivo nazionale.

Juventus-Napoli è stato il match che ha segnato il miglior ascolto stagionale per la Serie A su Sky, con 1.240.000 spettatori medi in total audience. Nella Casa dello Sport di Sky, Juventus-Napoli è la fioriera all’ingresso: la sfida dell’Allianz Stadium – in onda ieri sera dalle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K – è stata seguita da 1 milione 240 mila spettatori medi complessivi in Total Audience*, con 2 milioni 85 mila spettatori unici e il 7,9% di share. Si tratta del miglior ascolto stagionale per la Serie A su Sky. Ascolti al top anche per gli studi, con il postpartita che ha raccolto 413 mila spettatori medi e Sky Calcio Club che registra 243 mila spettatori medi.🔗 Leggi su Sportface.it

