Juventus | Luiz cambia squadra

La Juventus si prepara a una nuova partenza con Douglas Luiz, che lascia l’Italia per tornare in Premier League. La sua esperienza nella squadra bianconera non ha soddisfatto pienamente le aspettative di tifosi e dirigenza, segnando un punto di svolta nel mercato di riparazione.

In un mercato Juventus di riparazione già vibrante di sorprese, Douglas Luiz è pronto a lasciare nuovamente l’Italia per fare ritorno in Premier League e rilanciare la propria carriera, lontano da un’esperienza bianconera che non ha mai convinto pienamente tifosi e dirigenti. Il centrocampista brasiliano, di proprietà della L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

