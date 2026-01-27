Juventus De Marchi Adesso la Juve fa paura
La vittoria della Juventus contro un avversario importante ha sottolineato il momento positivo della squadra. Marco De Marchi, ex calciatore, ha commentato questa prestazione, evidenziando la crescita e le potenzialità del club. Un risultato che rafforza la fiducia e l’ottimismo in vista delle prossime sfide del campionato.
Marco De Marchi, ex calciatore della Juventus, ha parlato della bellissima vittoria contro in un intervista a TMW Radio. Le parole di De Marchi “ E’ una Juve che fa paura, è diventata solida, compatta, i giocatori hanno acquisito la consapevolezza nei propri mezzi, bravo Spalletti a mettere le cose al L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
