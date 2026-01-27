Juventus De Marchi Adesso la Juve fa paura

La vittoria della Juventus contro un avversario importante ha sottolineato il momento positivo della squadra. Marco De Marchi, ex calciatore, ha commentato questa prestazione, evidenziando la crescita e le potenzialità del club. Un risultato che rafforza la fiducia e l’ottimismo in vista delle prossime sfide del campionato.

