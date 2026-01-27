juventus come locatelli ha annientato mctominay e lobotka

La Juventus si affida a Manuel Locatelli come elemento chiave in mezzo al campo. La sua prestazione, decisiva contro McTominay e Lobotka, ha dimostrato l'importanza del suo ruolo nel team. In questa analisi, si evidenziano i numeri e le caratteristiche che rendono Locatelli un punto di riferimento per la squadra, consolidando la sua posizione come MVP del match.

Loca MVP del Match: i numeri La Juventus ha il suo faro in mezzo al campo, e si chiama Manuel Locatelli. Nella vittoria schiacciante per 3-0 contro il Napoli, Manuel Locatelli ha surclassato il centrocampo del Napoli scudettato sovrastando due mastini come McTominay e Lobotka. Il vero protagonista silenzioso è L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Approfondimenti su Juventus Match

La Juventus ha conquistato la qualificazione ai playoff di Champions League con una vittoria per 2-0 contro il Benfica.

Ultime notizie su Juventus Match

Argomenti discussi: Locatelli è il giocatore più sottovalutato d'Italia; Serie A | Cagliari-Juventus | Le parole di Locatelli; Juventus, ora Locatelli ha conquistato Spalletti e tifosi: l’omaggio dello Stadium apre un nuovo capitolo; Manuel Locatelli sta vivendo in sordina la sua migliore stagione alla Juventus.

