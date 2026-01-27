La Juventus continua la ricerca di un centravanti da inserire subito in rosa, rafforzando il reparto offensivo. Dopo aver tentato senza successo Mateta e En-Nesyri, il club ha riaperto le trattative e ha aggiunto Mika Biereth, attualmente al Monaco, alla lista dei possibili nuovi acquisti.

La Juventus non cambia rotta e insiste sul centravanti da inserire subito in rosa. Dopo i tentativi non andati a buon fine per Jean-Philippe Mateta e lo stop alla trattativa per Youssef En-Nesyri, il club bianconero ha riaperto il dossier attacco e nelle ultime ore ha aggiunto un nome nuovo alla lista: Mika Biereth, attualmente al Monaco. La linea resta invariata: serve un 9. Alla Continassa il piano è rimasto lo stesso. Luciano Spalletti ha chiesto un riferimento centrale, un attaccante capace di occupare l’area e dare profondità alla manovra. Le difficoltà incontrate su profili già sondati non hanno modificato l’obiettivo, ma hanno spinto la dirigenza a valutare piste alternative, anche con formule creative. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, caccia al centravanti: spunta Biereth del Monaco

La Juventus valuta diverse opzioni per rafforzare l’attacco, tra cui Kolo Muani e Biereth del Monaco.

Argomenti discussi: Mercato Juve, le ultime news sull'attaccante: come stanno le cose; Juve, Chiellini senza mezzi termini: En-Nesyri per noi è una trattativa chiusa; Juve, una settimana per dare a Spalletti un centravanti. Toro: i dettagli del colpo Tchoca; JUVE vai col 9.

