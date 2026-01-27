Juventus atterrata nel Principato | comincia la missione Monaco Bianconeri a caccia degli ottavi diretti – FOTO e VIDEO

La Juventus è arrivata nel Principato di Monaco per iniziare la sua sfida europea. La squadra mira a ottenere una vittoria determinante per qualificarsi agli ottavi di finale, continuando il suo percorso in questa competizione. La partita rappresenta un momento importante per i bianconeri, che cercano di dimostrare il loro valore in una trasferta impegnativa.

Juventus atterrata nel Principato: comincia la missione Monaco. Bianconeri a caccia di una vittoria e della qualificazione agli ottavi diretti. La Juventus è ufficialmente atterrata nel Principato di Monaco, pronta ad affrontare l’ultimo, decisivo capitolo della League Phase di Champions League. Domani sera, alle ore 21:00, lo Stade Louis II sarà il teatro della sfida contro i monegaschi, un match che per gli uomini di Luciano Spalletti mette in palio molto più dei semplici tre punti.?? pic.twitter.comrY6gmOwhVU — JuventusFC???? (@juventusfcen) January 27, 2026 L’obiettivo ottavi. Sebbene la vittoria contro il Benfica abbia già messo in cassaforte la partecipazione ai playoff, l’ambizione bianconera punta più in alto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

