La Juventus vola in finale di Champions League. Quando i bianconeri incontrano i biancorossi, trovano sempre il modo di passare il turno. Ieri sera, la doppietta di Max e la vittoria sui rivali di Montecarlo hanno portato la squadra di Allegri dritta all’ultimo atto. I tifosi sono in festa, sognando il trionfo finale.

Vedi Montecarlo e vai in finale. Parafrasando il detto dedicato a Napoli, c’è un destino particolare che lega la squadra del Principato di Monaco e la Juventus: quando i bianconeri trovano sulla loro strada i biancorossi passano sempre il turno, ma, soprattutto, arrivano fino all’ultimo atto della Champions League. Nella sua storia, insomma, spesso quando raggiunge il traguardo in Europa la Vecchia Signora passa attraverso le strade del famoso circuito di Formula 1. Se tre indizi faranno una prova lo scopriremo nei prossimi mesi, certo è che stavolta, a differenza delle precedenti, la sfida tra Monaco e bianconeri arriva molto presto, nella fase campionato, e non in quella a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, vedi Montecarlo e vai... in finale di Champions League

Approfondimenti su Juve Montecarlo

Durante un cambio in Juventus, Luciano Spalletti ha avuto un acceso scambio con Manuel Locatelli, con il tecnico che gli ha rivolto un

Scopri i costi e le offerte per assistere alla Supercoppa in Arabia Saudita.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ajax-Inter 0-2: gol e highlights | Champions League

Ultime notizie su Juve Montecarlo

Argomenti discussi: Monaco-Juventus (Champions League): orario, dove vederla in TV e pronostico; Ottavi diretti Champions, la Juve si qualifica se tifa Napoli e gufa Inter e Atalanta. Con un pari a Monaco...; Rallye Monte-Carlo: Media Zone from Service Park WRC; A Monaco per chiudere il cerchio: Juventus, l’Europa chiama ancora.

il labbro di inzaghiDal labbro di Inzaghi alla doppietta di Max: quando i bianconeri trovano sulla loro strada i biancorossi passano sempre il turno e arrivano fino all’ultimo atto ... gazzetta.it

Il Monaco prepara la sfida alla Juve senza Pogba: le immagini e le ultime da MontecarloIl Monaco di Sebastien Pocognoli prepara la sfida alla Juventus, valida per l’ultima giornata della League Phase di Champions League. La formazione. tuttomercatoweb.com

Spalletti taglia corto: “Temi da Champions Andiamo avanti” Alla vigilia dell’ultima gara della League Phase di Champions League, Luciano Spalletti sceglie la linea della chiusura netta. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Juventus viene solle - facebook.com facebook

#Spalletti: “ #Conte Non sono temi da #ChampionsLeague. Pensavo fosse intelligenza artificiale” x.com