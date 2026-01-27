Juri Lotti di PAF - Pizza alla Fara trionfa al Sigep 2026

Juri Lotti di PAF - Pizza alla Fara ha vinto il titolo mondiale al Sigep 2026 nella categoria “miglior pizza a sorpresa”. Questo riconoscimento celebra l’impegno, la passione e il legame con Città Alta, sottolineando l’eccellenza della sua arte nel settore della pizza. Una vittoria che valorizza il lavoro quotidiano e la creatività di un professionista riconosciuto a livello internazionale.

Juri si aggiudica il titolo mondiale nella categoria "miglior pizza a sorpresa" e dedica il premio al lavoro quotidiano, alla passione e al legame con Città Alta. Essere chiamati sul palco del Sigep di Rimini, davanti ai migliori professionisti del settore, è un'emozione che difficilmente si dimentica. Per Juri Lotti, pizzaiolo di «PAF – Pizza Alla Fara» in Città Alta, quel momento ha segnato un traguardo importante: il primo premio nella categoria «pizza a sorpresa - Mistery Box» della competizione Pizza Senza Frontiere 2026, uno dei campionati mondiali più attesi e competitivi del panorama pizza.

