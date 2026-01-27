John Giorno | The Performative Word

John Giorno è stato un poeta e performer statunitense noto per aver trasformato la parola in un’arte performativa. La sua opera ha influenzato la scena culturale e artistica, combinando poesia e performance in modo innovativo. La sua attività è rimasta un punto di riferimento nel panorama contemporaneo, lasciando un’importante eredità nel campo delle arti performative e della poesia.

Poeta e performer magnetico, John Giorno (New York, 1936 - New York, 2019) ha saputo trasformare la parola in forma d'arte. A lui il MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna del Settore Musei Civici del Comune di Bologna dedica, dal 5 febbraio al 3 maggio 2026, una mostra intitolata "The Performative Word". John Giorno, figura di spicco della Beat Generation, ha contribuito a definire un nuovo modo di esprimersi attraverso poesia e performance.

