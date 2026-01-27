Jesolo Sand Nativity quasi raggiunti i 140 mila visitatori

La Jesolo Sand Nativity 2023 si conferma un evento di grande richiamo, con quasi 140.000 visitatori. La manifestazione, alla sua 23ª edizione, continua a riscuotere successo grazie alle sue sculture di sabbia e alle attrazioni offerte. Un appuntamento che attira pubblico da tutta la regione, contribuendo a promuovere il turismo e la cultura locale.

Continua a registrare numeri importanti la 23esima edizione di Jesolo Sand Nativity, che ha accolto finora quasi 140.000 visitatori, con una media superiore alle 2.600 presenze al giorno, segnando un deciso incremento rispetto alla passata edizione che, nello stesso periodo, aveva raggiunto quota.🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

