jbl pronto a tornare in azione sui ring della juggalo championship wrestling di vince russo

JBL sembra seriamente vicino al ritorno in-ring. Questa è la voce trapelata nelle ultime ore dove molteplici fonti americane citano l’ex WWE Champion, John Bradshaw Layfield, vicino al ritorno lottato, ma in tutt’altro ambiente. Si, perché non sarà la WWE a reintegrarlo e neanche la TNA (federazione in cui lo abbiamo visto tra l’estate del 2024 e l’inizio del 2025), bensì la Juggalo Championship Wrestling. La compagnia che vede Vince Russo non solo nelle vesti di General Manager, ma anche in quelle di booker, sembra stia preparando il terreno per questo “rumoroso” ritorno. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

