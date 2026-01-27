Alexander Zverev ha recentemente commentato il patrimonio di Jannik Sinner, sottolineando che con 50 milioni all’anno si può considerare un atleta di successo. Questa affermazione ha attirato l’attenzione, portando alla ribalta questioni legate al valore economico nel mondo dello sport e alla crescita dei giovani talenti italiani. Un’osservazione che invita a riflettere sul rapporto tra performance e guadagni nel tennis professionistico.

Alexander Zverev ha fatto parlare di sé non solo per il campo, ma anche per un giudizio su Jannik Sinner e sul suo patrimonio che non è passato inosservato. Il tedesco ha infatti staccato il pass per i quarti di finale dell’Australian Open superando Learner Tien in quattro set, 6-3, 6-7(5), 6-1, 7-6(3), al termine di un match più complicato del previsto, soprattutto per la tenacia del giovane americano. Ma il dopo partita è stato altrettanto movimentato. In conferenza stampa, Zverev è stato sollecitato su una possibile gestione più morbida del calendario per arrivare agli Slam nelle migliori condizioni fisiche. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, la sparata di Zverev: "Con 50 milioni l'anno..."

Approfondimenti su Jannik Sinner

Zverev, fresco della semifinale agli Australian Open, ha commentato la differenza tra i guadagni dei giovani tennisti come Sinner e Alcaraz e la sua situazione finanziaria, sottolineando che i contratti e le possibilità sono diverse.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Jannik Sinner vs Alexander Zverev vienna open 2025 Final Wiener Stadthalle

Ultime notizie su Jannik Sinner

Argomenti discussi: Tutti contro Sinner: anche McEnroe attacca Jannik. E Bertolucci ammette: Qualcuno dall'alto gli vuole bene; Jannik Sinner travolto dalle critiche: Vergognoso. Il giallo dell'orario diurno | Libero Quotidiano.it; Jannik Sinner, Cahill inquietante: Come era ridotto in campo | Libero Quotidiano.it; Silvia Salis, la sparata: droga ovunque a Genova? Colpa del governo | Libero Quotidiano.it.

Tutti contro Sinner: anche McEnroe attacca Jannik. E Bertolucci ammette: Qualcuno dall'alto gli vuole beneAustralian Open, tutti contro Sinner: anche McEnroe attacca Jannik dopo il caso tetto con Spizzirri. E Bertolucci ammette: Qualcuno dall'alto gli vuole bene. sport.virgilio.it

Australian Open, Sinner retrocesso per il derby con Darderi: l'orario scatena la bufera, Jannik sotto accusaNon si placano le polemiche che riguardano Sinner: l'orario del derby con Darderi fa storcere il naso a tanti. Jannik e l'Australian Open travolti dalle accuse. sport.virgilio.it

Agli Australian Open di tennis, Jannik Sinner ha avuto il piacere di incontrare...Jannik Sinner! #SportMediaset - facebook.com facebook

Jannik pronto per la sfida ai Quarti di finale Guarda #Sinner Shelton agli #AustralianOpen, mercoledì 28 gennaio alle 9 circa, ora italiana, su #DAZN tramite i canali #Eurosport x.com