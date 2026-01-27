Jannik Sinner Cahill inquietante | Come era ridotto in campo

In questo articolo si analizza la condizione di Jannik Sinner, con particolare attenzione alle sfide affrontate in campo e alle riflessioni di Cahill sull’impatto del caldo estremo sulle prestazioni del tennista. Un approfondimento sullo stato attuale e sulle possibili evoluzioni della sua carriera, senza enfasi, con uno stile chiaro e sobrio.

"Jannik è stato anche un po’ fortunato, ma tutti gli allenatori e i giocatori sapevano che prima o poi il tetto sarebbe stato chiuso, una volta che il caldo estremo fosse arrivato”. Darren Cahill, il coach di Jannik Sinner, ha smontato tutte le polemiche di questi giorni su un presunto aiutino dato dal torneo al suo assistito. Ai microfoni di Espn è poi tornato a parlare del match del terzo turno contro Spizzirri. "Sono con lui da molto tempo ormai, quella è stata una delle tre o quattro migliori prestazioni che abbia mai visto da parte di Jannik - ha spiegato -. Quando hanno chiuso il tetto è tornato in campo, era ancora pieno di crampi in tutto il corpo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Jannik Sinner si prepara a affrontare l’Australian Open, torneo che lo vede in corsa come campione in carica per il terzo anno consecutivo.

