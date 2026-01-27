In questo articolo si analizza la condizione di Jannik Sinner, con particolare attenzione alle sfide affrontate in campo e alle riflessioni di Cahill sull’impatto del caldo estremo sulle prestazioni del tennista. Un approfondimento sullo stato attuale e sulle possibili evoluzioni della sua carriera, senza enfasi, con uno stile chiaro e sobrio.

"Jannik è stato anche un po’ fortunato, ma tutti gli allenatori e i giocatori sapevano che prima o poi il tetto sarebbe stato chiuso, una volta che il caldo estremo fosse arrivato”. Darren Cahill, il coach di Jannik Sinner, ha smontato tutte le polemiche di questi giorni su un presunto aiutino dato dal torneo al suo assistito. Ai microfoni di Espn è poi tornato a parlare del match del terzo turno contro Spizzirri. "Sono con lui da molto tempo ormai, quella è stata una delle tre o quattro migliori prestazioni che abbia mai visto da parte di Jannik - ha spiegato -. Quando hanno chiuso il tetto è tornato in campo, era ancora pieno di crampi in tutto il corpo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, Cahill inquietante: "Come era ridotto in campo"

Approfondimenti su Jannik Sinner

Jannik Sinner si prepara a affrontare l’Australian Open, torneo che lo vede in corsa come campione in carica per il terzo anno consecutivo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Jannik Sinner

Argomenti discussi: Jannik Sinner, Cahill inquietante: Come era ridotto in campo | Libero Quotidiano.it; Jannik Sinner, il match della paura: si è salvato con la heat rule; Jannik Sinner, il retroscena sul consiglio di Vagnozzi: gli aveva detto di perdere | Libero Quotidiano.it; Sinner che paura! Partita interrotta, poi il ribaltone contro Spizzirri: cosa è successo | Libero Quotidiano.it.

Cahill spegne ogni polemica sui crampi di Jannik Sinner: svelati alcuni retroscenaDarren Cahill è intervenuto poco prima dell'inizio della sfida tra Jannik Sinner e Darren Cahill a bordocampo ai microfoni di ESPN. Il coach australiano ha parlato principalmente di quanto accaduto ne ... tennisworlditalia.com

Darren Cahill spegne le polemiche e loda Sinner: Quanto ha fatto contro Spizzirri è stato straordinarioLe immagini di Jannik Sinner piegato dai crampi e dal caldo estremo durante il terzo turno degli Australian Open contro Eliot Spizzirri hanno fatto il ... oasport.it

Jannik Sinner Fans - facebook.com facebook

Nella conferenza stampa dopo la vittoria sul connazionale Darderi, Jannik Sinner ha detto la sua sul fitness tracker che sta facendo discutere "Ci sono alcuni dati che vorremmo monitorare, non in diretta ma per vederli dopo la partita. Sono dati che vorremm x.com