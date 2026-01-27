La vicenda tra Jamie Murray e Darren Cahill evidenzia divergenze di opinioni nel mondo del tennis. Nel frattempo, le immagini di Jannik Sinner alle Australian Open, colpito da crampi e caldo intenso, riaccendono discussioni sulla gestione delle condizioni di gioco durante i tornei maggiori.

Le immagini di Jannik Sinner piegato dai crampi e dal caldo estremo durante il terzo turno degli Australian Open contro Eliot Spizzirri hanno fatto il giro del mondo, alimentando polemiche sulla chiusura del tetto in un momento critico del match. Ma per Darren Cahill, allenatore del numero 2 del mondo, il comportamento del suo allievo è stato semplicemente straordinario. Ai microfoni di ESPN, il coach australiano ha raccontato i momenti più delicati della partita: “ Jannik è stato anche un po’ fortunato con la tempistica della chiusura del tetto, ma tutti in squadra sapevano che prima o poi sarebbe successo, una volta arrivato il caldo estremo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jamie Murray non crede alle parole di Darren Cahill: “Dopo i problemi che ha avuto, aveva interesse a chiedere di giocare la sera”

