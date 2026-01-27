Jam Session Popolare al Monopolio di Ariano Irpino

Ariano Irpino ospita una serata dedicata alla musica condivisa, offrendo un’occasione per vivere momenti di convivialità e atmosfera rilassata. Un evento che coinvolge appassionati e musicisti locali, promuovendo l’incontro tra persone attraverso l’arte musicale. L’appuntamento si svolge al Monopolio, creando un ambiente informale e accogliente per tutti gli amanti della musica dal vivo.

Ariano Irpino si prepara a vivere una serata all’insegna della musica condivisa e delle buone vibrazioni. Al Monopolio arriva la Jam Session Popolare, un appuntamento aperto a musicisti, appassionati e curiosi, con un’unica regola: suonare insieme.Strumenti pronti, una resident band ad accogliere.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Jam Session Musica live ad Ariano Irpino: arriva U-TONE al Monopolio Rahma live concert e Jam session Vieni a scoprire il live di Rahma, artista che interpreta con sincerità e passione la Black Music. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Jam Session Argomenti discussi: Al Blue Brass Alejandra Bertolino Garsia in concerto con Aires De Tango. Combo vincenti: Giovedì 29.01 gnocchi e jam session CMMF di sicuro, ma anche @bigmola_ e @marcomartinelli07 non scherzano ticket: 5€ on the Xceed link in bio (presale valid until 00.30). Start: 23:00 - 03:00 Wanna jam with us Infoline: 34053515 - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.