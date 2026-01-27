jackal lo sciame missilistico autonomo degli usa

Jackal è un sistema di sciame missilistico autonomo sviluppato dagli USA, basato su missili da crociera. Il sistema coordina in tempo reale i missili per colpire obiettivi prioritari, rappresentando un esempio di tecnologia avanzata di attacco di precisione. Questa innovazione evidenzia come le soluzioni autonome stiano diventando parte integrante delle strategie militari future.

L'americana Northrop Grumman amplia il perimetro dei sistemi d'attacco di precisione con " Jackal ", un sistema di sciame missilistico autonomo basato su missili da crociera che si coordinano in tempo reale, colpendo i bersagli in base alla priorità e ai parametri della missione, dimostrando ancora una volta come la tecnologia di attacco di precisione autonom o sia alla base della guerra del futuro. Negli ultimi giorni sono state condivise altre informazioni sul nuovo vettore a turbogetto Jackal, che di fatto si colloca a metà tra le munizioni vaganti di nuova generazione, per anglosassoni " loitering munition ", e i missili da crociera leggeri.

