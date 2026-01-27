Questo weekend ha portato risultati deludenti per Italservice ed Eta Beta, con sconfitte rispettivamente contro Spes Poggio Fidoni e Cures. Entrambe le squadre affrontano ora il derby con maggiore attenzione e motivazione, cercando di riscattarsi dopo le recenti difficoltà. Un momento di riflessione e determinazione per le due realtà sportive locali.

È stato un weekend amaro sia per l’Italservice che per l’Eta Beta quello che ha preceduto il derby. I pesaresi sono stati sconfitti in trasferta dalla Spes Poggio Fidoni, i fanesi in casa dalla capolista Cures. Degli episodi arbitrali avversi hanno inciso sull’esito di entrambe le gare, dominate comunque dall’equilibrio. L’Italservice, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 3 a 2 si è persa nella ripresa, dove ha subito un passivo di 5 a 0. La discutibile espulsione del centrale Facundo Di Iorio e l’assegnazione ai padroni di casa di un gol viziato da un evidente spinta hanno fatto perdere calma e concentrazione agli uomini di mister Luigi Pagana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Italservice, week end amaro

Il weekend appena trascorso ha portato delusione e preoccupazione al Gubbio, con un pareggio senza reti contro la Torres che non ha alleviato le tensioni.

