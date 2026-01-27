Italia-Serbia oggi in tv Europei pallanuoto femminile 2026 | orario programma streaming

L’incontro di oggi tra Italia e Serbia ai Campionati Europei di pallanuoto femminile 2026 si svolge a Funchal, in Portogallo. La partita, trasmessa in streaming e in TV, rappresenta un importante momento della fase a gironi, con le due squadre impegnate in un confronto decisivo. Si tratta di un appuntamento da seguire con attenzione per capire le dinamiche del torneo e le prestazioni delle nazionali coinvolte.

Torna subito in acqua, a meno di 24 ore dalla vittoria all’esordio, il Setterosa agli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso di svolgimento a Funchal, in Portogallo: l’ Italia, nello scontro al vertice del Gruppo C, affronterà nel secondo match della prima fase la Serbia. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SERBIA DI PALLANUOTO FEMMINILE DALLE 13.15 La sfida tra le azzurre e le balcaniche sarà la terza del programma, ed andrà in scena oggi, martedì 27 gennaio, alle ore 13.15 italiane: le due squadre sono appaiate in testa al girone a quota 3, dato che ieri il Setterosa ha battuto la Croazia per 24-12, mentre la Serbia ha piegato di misura la Turchia per 9-8. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Serbia oggi in tv, Europei pallanuoto femminile 2026: orario, programma, streaming Approfondimenti su Italia Serbia Italia-Serbia oggi, Europei pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streaming L’Italia si prepara ad affrontare la Serbia nel secondo match dei campionati europei di pallanuoto femminile a Funchal, Portogallo. Italia-Serbia oggi in tv, Europei pallanuoto 2026: orario semifinale, programma, streaming Oggi Italia e Serbia si affrontano in semifinale agli Europei di pallanuoto 2026. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Italia Serbia Argomenti discussi: Italia-Serbia oggi in tv, Europei pallanuoto 2026: orario semifinale, programma, streaming; Europei di Belgrado. Serbia-Italia 17-13. Settebello in finale per il bronzo; Europeo, troppa Serbia per il Settebello: niente finale. Ora puntiamo il bronzo; Settebello, niente finale europea: la Serbia di Mandic passa 17-13. Italia-Serbia oggi, Europei pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streamingTorna subito in acqua, a meno di 24 ore dalla vittoria all'esordio, il Setterosa agli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso di ... oasport.it Italia-Serbia oggi in tv, Europei pallanuoto 2026: orario semifinale, programma, streamingÈ il momento della verità. Vincere per andare a giocarsi, domenica sera, la vittoria del titolo continentale o accontentarsi della finale per il bronzo ... oasport.it A CENA TUTTI A BELGRADO Grinta, coraggio, spirito di squadra. Serviranno questi ingredienti per battere i campioni olimpici in carica! Oggi è il giorno della semifinale degli Europei di pallanuoto: Italia-Serbia promette spettacolo! Appuntamento alle x.com Due salernitani nell'Italia della pallanuoto che stasera sfida la Serbia agli Europei - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.