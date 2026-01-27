L’Italia si prepara ad affrontare la Serbia nel secondo match dei campionati europei di pallanuoto femminile a Funchal, Portogallo. La partita si svolgerà a breve, con orario, tv, programma e streaming disponibili per seguire l’evento. La sfida rappresenta un momento chiave per le azzurre, in un torneo che vede le migliori nazionali europee competere per il titolo.

Torna subito in acqua, a meno di 24 ore dalla vittoria all’esordio, il Setterosa agli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso di svolgimento a Funchal, in Portogallo: l’ Italia, nello scontro al vertice del Gruppo C, affronterà nel secondo match della prima fase la Serbia. La sfida tra le azzurre e le balcaniche sarà la terza del programma, ed andrà in scena oggi, martedì 27 gennaio, alle ore 13.15 italiane: le due squadre sono appaiate in testa al girone a quota 3, dato che ieri il Setterosa ha battuto la Croazia per 24-12, mentre la Serbia ha piegato di misura la Turchia per 9-8. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia-Serbia oggi, Europei pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

Oggi Italia e Serbia si affrontano in semifinale agli Europei di pallanuoto 2026.

Oggi si svolge l'incontro tra Italia e Croazia, valido per gli Europei di pallanuoto femminile 2026 a Funchal, Portogallo.

