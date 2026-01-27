Italia quarta agli Europei Settebello ko con la Grecia Buon avvio del Setterosa

L’Italia si posiziona al quarto posto agli Europei di Belgrado 2026, con una prestazione complessivamente positiva. Nella finale per il terzo posto, il Settebello è stato sconfitto dalla Grecia, mentre il Setterosa ha concluso con buoni segnali. La competizione ha visto la Serbia conquistare il titolo, battendo l’Ungheria.

L'Italia chiude gli Europei di pallanuoto di Belgrado 2026 al quarto posto. Nella finale per il terzo posto, il Settebello viene superato nettamente dalla Grecia 12-5, mentre il titolo continentale va alla Serbia, che si impone 10-7 sull'Ungheria nella finalissima. A commentare la prestazione degli azzurri è Rocco Valle, portiere della De Akker Bologna, che analizza il percorso del Settebello nel torneo, delinea le prospettive future della squadra e sottolinea il meritato successo dei padroni di casa. Intanto, buon avvio per il Setterosa agli Europei di pallanuoto femminile in corso a Funchal. Le azzurre vincono con autorità le partite contro Croazia e Serbia, conquistando l'accesso alla seconda fase, quella che apre la strada alle semifinali.

