Italia-Polonia oggi in tv Europei calcio a 5 2026 | orario programma streaming

L’incontro tra Italia e Polonia negli Europei di calcio a 5 2026 rappresenta un momento importante per le squadre in gioco. Questo articolo fornisce informazioni sull’orario, il programma e le opzioni di streaming per seguire la partita, offrendo un aggiornamento chiaro e preciso per gli appassionati che desiderano seguire l’evento.

Vincere – o quantomeno non perdere – per continuare a perseguire l'obiettivo del passaggio del turno e dell'approdo ai quarti di finale. L'Italia del calcio a 5 torna in campo agli Europei, in un match nel quale dovrà far vedere tutta la sua fame, la sua tecnica e la sua organizzazione. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-POLONIA DI CALCIO A 5 DALLE 20.30 A Lubiana, in questo martedì 27 gennaio dalle ore 20.30, c'è da sfidare la Polonia, in uno dei due match che fanno parte del programma della seconda giornata del Gruppo D, di cui fanno parte anche Portogallo e Ungheria, che si incroceranno invece alle 17.

