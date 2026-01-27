L’articolo ripercorre la storia di Mino Reitano, artista italiano noto per il suo talento e il suo spirito determinato. Attraverso dettagli sulla sua vita, si evidenziano le relazioni con figure come Morandi e Ranieri, e il suo percorso nel mondo musicale, offrendo uno sguardo sobrio e preciso sulla sua carriera e le sfide affrontate.

" Mino Reitano era un bravissimo ragazzo, ostinato, il classico emigrante con grande voglia di arrivare, esuberante, simpatico. Nonostante il finale tragico Mino è stato fortunato, perché ha avuto dalla vita quello che voleva, passando dall'anonimato della provincia meridionale ai palcoscenici più importanti del mondo dello spettacolo, del quale è diventato a pieno titolo un protagonista ". Così Pippo Baudo ricordava Mino Reitano diciassette anni fa, nel giorno della prematura scomparsa di uno dei cantautori popolari più amati dal pubblico. Nato a Fiumara, in Calabria e orfano fin da piccolo Beniamino Reitano, detto Mino, studiò al Conservatorio, imparando a suonare il pianoforte, il violino e la tromba. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Italia, l'amicizia con Morandi e Ranieri, il tumore. Così Mino Reitano ha fatto la storia della musica

Approfondimenti su Italia Musica

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Italia Musica

Argomenti discussi: Dichiarazione del Presidente Meloni; Italia, l'amicizia con Morandi e Ranieri, il tumore. Così Mino Reitano ha fatto la storia della musica; Cortona: a 45 anni di distanza si rinnova l’amicizia con la città di Paternopoli in Campania. Un gemellaggio nato per gli aiuti portati dalla Misericordia dopo il sisma dell’Irpinia; Masterchef Italia 15: i TOP e i FLOP della puntata preferita di sempre da Antonino Cannavacciuolo.

Italia, l'amicizia con Morandi e Ranieri, il tumore. Così Mino Reitano ha fatto la storia della musicaIl 27 gennaio 2009 moriva il cantautore della gente, Mino Reitano, l'artista che con Italia e Una ragione di più ha fatto la storia della musica italiana ... ilgiornale.it

Marcello Sacchetta: «Con Stefano De Martino siamo stati fratelli maggiori ad Amici , ma a un certo punto ho scelto di andare via. Diventare padre mi ha cambiato la vita»Dal sogno di diventare come Michael Jackson a quello di entrare nella scuola di Amici, Marcello Sacchetta nella vita non si è mai arreso. Ed è finalmente arrivato il momento di raccogliere i frutti de ... vanityfair.it

Ci sono vini che lasciano il segno. Il nostro Quona Chianti Rùfina è così. Frutti rossi maturi, note speziate e un carattere elegante che accompagna la tavola. Terrazza 45 Piazza Mino da Fiesole 45, Firenze 055 597259 - facebook.com facebook