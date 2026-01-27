Israeli president to meet Bondi Beach shooting families during Australia trip

Il presidente israeliano Isaac Herzog volerà in Australia per incontrare le famiglie delle vittime della sparatoria a Bondi Beach. La visita mira a offrire supporto ai parenti e rafforzare i legami con la comunità ebraica locale. Herzog parte oggi da Tel Aviv e si fermerà a Sydney, dove si svolgeranno gli incontri ufficiali. La tragedia ha scosso entrambe le comunità, e la visita vuole essere un gesto di solidarietà.

The attack targeted a Jewish Hanukkah celebration in December, killing 15 people in Australia’s worst mass shooting in decades. “President Herzog will visit Jewish communities across Australia to express solidarity and offer strength to the community in the aftermath of the attack,” his office said in a statement. Herzog, who as president holds a largely ceremonial role, is also scheduled to meet Australian Prime Minister Anthony Albanese. He will set off on February 8 and the visit will conclude on February 12. L’attacco ha preso di mira una celebrazione ebraica di Hanukkah a dicembre, uccidendo 15 persone nella peggiore sparatoria di massa in Australia degli ultimi decenni. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Israeli president to meet Bondi Beach shooting families during Australia trip Approfondimenti su Herzog Bondi Australia parliament returns with moment of silence for Bondi mass shooting victims Il Parlamento australiano si è riunito nuovamente, iniziando la sessione con un momento di silenzio in memoria delle vittime della sparatoria di Bondi Beach. Australia’s lower house passes tougher gun control laws in response to Bondi mass shooting Lunedì, la Camera dei Deputati australiana ha approvato nuove normative sul controllo delle armi, comprendenti un programma di riacquisto nazionale e procedure più rigorose per i controlli di sicurezza. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Australia Bondi Beach Shooting LIVE: Netanyahu presses world to fight antisemitism Ultime notizie su Herzog Bondi Israeli president to meet Bondi Beach shooting families during Australia tripTEL AVIV, Jan 27 (Reuters) - Israeli President Isaac Herzog will meet the families of victims of the Bondi Beach shooting and members of the Australian Jewish community during a visit to the country ... msn.com Mattarella, Meloni meet Israeli President Herzog in RomeIsraeli President Isaac Herzog had meetings with Italian President Sergio Mattarella and Premier Giorgia Meloni in Rome on Thursday. Mattarella stressed the great friendship that exists between ... ansa.it In Australia è appena passata una delle leggi più dure di sempre contro l'odio organizzato, dopo l'attentato di Bondi Beach 2025. Tra libertà di parola, poteri ai servizi di sicurezza, scontro tra Laburisti, Verdi e Nazionali, la politica australiana è entrata in una n - facebook.com facebook Il massacro di Bondi Beach non può offuscare quelli di Netanyahu L’articolo di Gideon Levy su Haaretz ripreso dall’Unità x.com

