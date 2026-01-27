L’Italia ha espresso disapprovazione per la convocazione dell’ambasciatrice italiana a Teheran, Paola Amadei, da parte delle autorità iraniane. Tajani ha sottolineato che non ritiene responsabile l’Italia per la carneficina avvenuta, evidenziando la posizione ufficiale del governo italiano sulla questione. La vicenda testimonia le tensioni tra i due paesi e la delicatezza delle relazioni diplomatiche in questo contesto.

In merito alla convocazione dell’ ambasciatrice italiana a Teheran Paola Amadei da parte delle autorità iraniane “non siamo d’accordo. Non è colpa nostra se c’è stata una carneficina in Iran. L’opposizione che era in piazza è stata massacrata. Ci sono state migliaia di morti. Un importante e autorevole settimanale ha detto che sarebbero arrivati a 30mila morti. Non so se sia quella la cifra ma è comunque inaccettabile”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un evento alla Farnesina. Il ministro ha confermato che giovedì al Consiglio Affari Esteri “proporremo insieme ad altri Paesi le sanzioni verso i Pasdaran responsabili e daremo parere favorevole all’inserire i Pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Tajani: “Ambasciatrice convocata? Non è colpa nostra se c’è stata carneficina”

La recente convocazione dell’ambasciatrice italiana da parte di Teheran riflette le tensioni diplomatiche tra Iran e Unione Europea.

L'Iran ha convocato l'ambasciatrice italiana a Teheran in risposta alle dichiarazioni del ministro Tajani sulle Guardie della rivoluzione, considerate irresponsabili.

