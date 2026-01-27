Iran regime al minimo storico | Trump tra dialogo e opzione militare cosa svela l' intelligence

L’articolo analizza la recente situazione del regime iraniano, che si trova al suo punto più debole dal 1979 secondo fonti statunitensi. Donald Trump valuta tra dialogo e opzione militare, basando le proprie decisioni su aggiornamenti dell’intelligence. La situazione in Iran richiede un’attenzione continua, considerando le possibili implicazioni regionali e internazionali.

Secondo il New York Times, il presidente Donald Trump ha ricevuto numerosi briefing dell'intelligence statunitense che segnalano un indebolimento della presa del regime nella Repubblica Islamica, che sarebbe al punto più "basso" dal 1979. Secondo le varie fonti dell'intelligence Usa, "la presa del governo iraniano sul potere è al suo punto più debole da quando lo Scià fu rovesciato durante la rivoluzione del 1979". Queste informazioni vengono diffuse mentre Trump sta valutando l'uso della forza contro l'Iran, adducendo alla brutale uccisione di migliaia di manifestanti da parte del regime di Teheran. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il recente comportamento di Donald Trump nei confronti dell’Iran suggerisce un rallentamento delle tensioni, con il congelamento temporaneo di un possibile attacco militare.

In Iran, le autorità cercano di limitare permanentemente l'accesso a Internet, mentre le proteste contro il regime degli ayatollah continuano nonostante la repressione.

