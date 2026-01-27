Iran convoca ambasciatrice Amadei dopo proposta di Tajani di definire terroristico il pasdaran il ministro | Hanno compiuto una carneficina

L’ambasciatrice Paola Amadei è stata convocata dal ministero degli Esteri iraniano in risposta alle dichiarazioni di Tajani, che ha proposto di inserire i Guardiani della Rivoluzione nella lista terroristi dell’UE. La convocazione si inserisce in un contesto di tensione tra i due paesi, con l’Italia che valuta anche il ritiro di alcuni membri dell’ambasciata. La situazione riflette le delicate relazioni diplomatiche tra Italia e Iran.

Tajani proporrà a Bruxelles l'"inclusione dei Guardiani della Rivoluzione" iraniana nella lista Ue delle organizzazioni terroristiche, e annuncia ritiro di membri dell'ambasciata "non indispensabili" Paola Amadei, ambasciatrice italiana in Iran, è stata convocata presso il ministero degli Est.

