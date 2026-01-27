Il tribunale di Reggio ha dichiarato improcedibile il procedimento per diffamazione intentato dall’ex europarlamentare Dino Giarrusso contro Vanna Iori. La decisione conferma l’assenza di elementi sufficienti per proseguire con il processo, chiudendo così una vicenda giudiziaria nata da una querela per diffamazione. La sentenza sottolinea l’importanza di un’analisi accurata prima di avviare azioni legali di questo tipo.

Il tribunale di Reggio ha dichiarato improcedibile il processo nato dalla querela per diffamazione sporta dall’ex ‘Iena’ Dino Giarrusso, ex europarlamentare eletto col M5s (poi fuoriuscito nel gruppo misto), ai danni dell’ex senatrice Pd e docente reggiana, Vanna Iori. Che nel firmò un articolo per l’Huffington Post criticando la scelta dell’allora viceministro all’istruzione del Governo gialloverde, Lorenzo Fioramonti, di affidare l’incarico a Giarrusso di dirigere l’Osservatorio sui concorsi universitari per valutarne la regolarità. "Giarrusso il venditore di bufale antiscientifiche come ‘stamina’ e infine campione dell’antiscienza e dei processi tv", aveva scritto Iori, alludendo al suo lavoro di giornalista per ‘Le Iene’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Iori-Giarrusso, caso chiuso: "La dem non l’ha diffamato. Giudizio improcedibile"

Approfondimenti su Iori Giarrusso

La vicenda giudiziaria che ha coinvolto Leonardo La Russa si è finalmente conclusa con il reato estinto e il processo chiuso.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Iori Giarrusso

Argomenti discussi: Iori-Giarrusso, caso chiuso: La dem non l’ha diffamato. Giudizio improcedibile.