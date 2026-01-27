Intorno a Sant’Agata | presentazione del lavoro di restauro

Il 31 gennaio 2026 alle 17:00 si terrà la presentazione del restauro dell’icona di Sant’Agata, presso l’edicola votiva in via Plebiscito. L’intervento, iniziato a novembre, è stato realizzato grazie all’impegno delle devote e dei devoti, con l’obiettivo di preservare il patrimonio storico e religioso della comunità. L’evento rappresenta un momento importante di valorizzazione culturale e spirituale locale.

Sabato 31 gennaio 2026 alle 17:00, presso l'edicola votiva di Sant'Agata in via Plebiscito 780–782 verrà presentato il lavoro di restauro dell'icona della Santa voluto dalle devote e dai devoti, iniziato il 4 novembre scorso. Alla presentazione dei lavori di restauro seguirà un momento di.

