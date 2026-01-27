In un contesto politico teso, Stefano Bandecchi risponde alle accuse del Partito Democratico, sottolineando l’assenza di prove e definendo le accuse infondate. La situazione riflette le tensioni tra le figure istituzionali di Terni e la Provincia, evidenziando uno scontro che coinvolge diversi livelli di amministrazione. La vicenda evidenzia l’importanza di un dialogo basato sulla trasparenza e il rispetto reciproco nel panorama politico locale.

Nuovo scontro politico tra il sindaco di Terni e presidente della Provincia, Stefano Bandecchi, e il Partito democratico. Al centro della polemica un'interrogazione parlamentare presentata dalla senatrice Anna Ascani al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, con la quale viene chiesta la rimozione di Bandecchi per presunti conflitti di interesse. Il primo cittadino respinge con forza le accuse, parlando di un attacco reiterato e strumentale. "Ancora una volta, il Pd, con la sen. Ascani, ha presentato al ministro Piantedosi una farneticante interrogazione chiedendo la mia rimozione per presunti, mai dimostrati in alcuna sede, conflitti di interesse. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Interrogazione del Pd, la replica di Bandecchi: “Accuse senza prove e farneticanti”

