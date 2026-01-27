Inter rifinitura ad Appiano | domani la sfida al Dortmund
L’Inter si prepara alla trasferta in Germania con una seduta di rifinitura ad Appiano Gentile. La squadra si sta concentrando per affrontare la sfida contro il Dortmund, in vista della partita di domani. Il lavoro odierno permette ai nerazzurri di affinare i dettagli prima della trasferta europea.
Seduta di rifinitura in corso ad Appiano Gentile in questi minuti per l' Inter, alla vigilia della partenza per la Germania. Domani sera, calcio d'inizio alle 21, i nerazzurri affronteranno il Borussia Dortmund nell' ultima gara della League Phase di UEFA Champions League. Per Cristian Chivu il quadro è quasi completo: tutti disponibili, ad eccezione degli infortunati Hakan Çalhano?lu e Denzel Dumfries. La squadra volerà in Germania al termine dei lavori odierni. Nel tardo pomeriggio, alle 18:45, Chivu parlerà nella conferenza stampa della vigilia all'interno del Signal Iduna Park, presentando la sfida decisiva sul campo del Dortmund.
Another magic #UCL night in Dortmund
