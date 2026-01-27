Denzel Dumfries è ancora indisponibile a causa di un infortunio alla caviglia. Il suo rientro è previsto verso fine febbraio, lasciando l’Inter in cerca di soluzioni temporanee sulla fascia destra. La prognosi rimane cauta, e la squadra attende con pazienza il ritorno del giocatore.

È Denzel Dumfries il rientro più complesso con cui l’ Inter sta facendo i conti. L’operazione alla caviglia ha lasciato un vuoto pesante sulla fascia destra e, a due mesi e mezzo dall’ultima presenza ufficiale, lo scenario resta prudente. L’esterno olandese non scende in campo dall’inizio di novembre, dalla gara contro la Lazio. Al momento lo staff medico nerazzurro non ha ancora definito un piano preciso di riatletizzazione: il lavoro specifico dovrebbe partire la prossima settimana, con tempistiche ancora da calibrare giorno per giorno. Dumfries ha scelto di seguire la prima fase del recupero in Olanda, con il pieno avallo della società. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, Dumfries ancora ai box: rientro verso fine febbraio

Approfondimenti su Inter Dumfries

Il settore ospiti del “Ceravolo” si è rapidamente esaurito grazie all’entusiasta supporto dei tifosi biancoverde, nonostante l’assenza di Insigne e le attese per il rientro di Favilli.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

DUMFRIES VIA DALL’INTER: Premier o ALLA JUVE!

Ultime notizie su Inter Dumfries

Argomenti discussi: Inter, Calhanoglu e Dumfries ancora ai box: ecco cosa filtra sul loro rientro; Dumfries, il rientro dall'infortunio può avvenire prima del previsto: sollievo per l'Inter; Non segna e non dribbla: flop Luis Henrique. E l'Inter corre ai ripari: in campo e sul mercato; Che fine ha fatto Luis Henrique? L’Inter cerca il vero esterno visto a Marsiglia.

Inter, Dumfries ancora out: spunta l’ipotesi sul rientroIl rientro dell'esterno olandese è sempre più vicino: ecco quando mister Christian Chivu potrebbe riabbracciarlo ... spaziointer.it

Dumfries lascia l’Inter: firma un quadriennale ricchissimoIl mercato dell'Inter deve fare i conti con l'assalto del Manchester City a Dumfries. Guardiola pronto a offrirgli un ricco contratto ... interlive.it

GdS - L'Inter sta cercando un esterno destro da affiancare a Dumfries, nella prospettiva per niente remota di vendere Luis Henrique in Inghilterra o Turchia: Chivu vorrebbe un esterno di qualità e non un terzino di spinta - facebook.com facebook

Inter, Chivu prima della sfida all'Arsenal: “Thuram Non creiamo un caso. Calhanoglu e Dumfries out" x.com